На популярному європейському сайті оголошень виставили пару Bentley Arnage 1999 та 2001 року випуску, що знаходяться в Лос-Анджелесі. Дилер оцінив кожен з автомобілів менш, ніж у 20 тисяч євро.

Навіть з доставкою і розмитненням в Україні, американські Bentley Arnage вигідніші за усі європейські пропозиції.

Також цікаво: В Україні стартують продажі оновленої Toyota Camry

В оголошеннях на Mobile.de найдоступніший Arnage з європейських країн коштує 23 999 євро і має пробіг 71 тисячу кілометрів, тоді як американські машини мають приблизно такий же пробіг, але оцінені у 16 768 євро за машину 2001 року і 19 201 євро за седан 1999 року випуску.

Обидві пропозиції від дилера Beverly Hills Car Club мають повну сервісну історію та історію володіння, з якої слідує, що у 2001 році дешевший із Arnage був проданий за 210 тисяч доларів (173 977 євро), що означає зниження ціни у 10 разів.

Фото: два Bentley Arnage, що продаються в Лос-Анджелесі / Mobile.de

За свої гроші Bentley Arnage пропонує просторий і комфортний шкіряний салон з дерев’яним оздобленням. Розкішний седан оснащений 6,75-літровим твін-турбо V8 і п’ятишвидкісною механічною коробкою передач з приводом на задню вісь.

На сайті Mobile.de помилково вказана цифра пробігу 53 326 кілометрів, однак це показник у милях, згідно оголошенню на eBay. Таким чином пробіг дешевшого седана становить 85 819 кілометрів, а у дорожчої машини – 92 902.

В Україні продається лише один Arnage – 2005 року випуску, з пробігом 47 000 кілометрів – і продавець розраховує отримати за нього 64 732 євро.