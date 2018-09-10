Дорожники розпочали капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку. Водіям радять обирати інші маршрути.

На вихідних, як і було заплановано, дорожники розпочали капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

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Наразі вже проведено фрезерування старого асфальтобетонного покриття 2-х смуг руху в напрямку центру міста. Тривають роботи з розбирання мостового полотна та конструкцій деформаційних швів.

У рамках капітального ремонту буде проведено ремонт та підсилення прогонових будов мосту, відремонтовані опори, дорожнє покриття, тротуари тощо.