Про те, що куріння шкодить здоров'ю, повідомляє кожна пачка цигарок, але про таку шкоду там не пишуть. Водій знищив автомобіль і опинився у реанімації через небезпечне поєднання двох компонентів.

прикрий інцидент трапився на парковці продуктового супермаркету в комуні Вудлон поблизу міста американського міста Балтімор вранці 1 березня. Водій автомобіля Chevrolet HHR закурив, після розпилення аерозолю, у результаті чого відбувся вибух.

Як повідомила поліція Балтімора на своїй офіційній сторінці у Facebook, чоловік, який розпорошив в машині аерозольний балончик, а потім закурив, був серйозно травмований і доставлений в критичному стані до лікарні. Машині дісталося не менше: як видно на фото, увесь кузов автомобіля розкурочено, тож відновленню він навряд чи підлягає. Будемо сподіватись, що водій виживе та одужає.

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