Не только сами автомобили французской марки являются произведениями инженерного искусства, но и такие мелкие детали, как значки с названием марки.

В битве шевронов, если бы таковая существовала, конкуренцию Bugatti могла бы составить разве что статуэтка-маскот “Дух экстаза” Rolls-Royce. Но сейчас речь не о том, какой из них лучше, а об уникальных особенностях такого простого, на первый взгляд, овального шильдика Bugatti.

История Bugatti началась в 1909 году. За 110 лет с тех пор мир кардинально изменился, но эта знаковая красно-белая эмблема Bugatti все еще остается неизменной. Это не единственный выдающийся значок овальной формы в автомобильной промышленности, и хотя сине-белый логотип Ford завоевал больше славы, макарон Bugatti, вероятно, имеет больше престижа.

Bugatti решила рассказать об этой важной детали своих автомобилей – настолько важной, что на ее изготовление уходит столько же времени, как на производство типичного повседневного автомобиля на конвейере.

Автором бейджика является основатель компании Этторе Бугатти

Легендарный основатель Bugatti хотел плоский, качественный значок, который отличался бы от экстравагантных маскотов на радиаторах автомобилей в начале 1900-х годов. Он разработал его с конкретными инструкциями по размеру, углу и градусам. Детали менялись в течение многих лет, но общий дизайн все еще остается таким, каким его задумывал Этторе Бугатти.

Цвета логотипа имеют значение

Помимо того, что он хорошо виден, Bugatti говорит, что красный фон означает страсть и производительность, в то время как белые надписи и украшения представляют элегантность и благородство. Что касается инициалов Этторе Бугатти, которые являются черными в верхней части значка, то их значение – совершенство и мужество.

На внешнем контуре шеврона ровно 60 точек

Здесь все становится немного странно. Bugatti не имеет четкой причины для 60 жемчужин, но “легенда” говорит, что это было данью тенденциям модерна, популярным в конце 1800-х и начале 1900-х годов. Далее это описывается как интерпретация установки постоянных соединений на механических деталях, что означает надежность и долговечность.

Современные значки изготавливаются из серебра 970-й пробы и весят 159 граммов

Масса является критической величиной для автомобилей, предназначение которых быть не только роскошными, но и самыми быстрыми на планете. Поэтому Bugatti строго отмерила допустимый максимум для каждой детали авто, и для одного логотипа это 159 граммов. Можно было бы изготовить деталь, например, из карбона, чтобы сделать ее легче, однако мастерство исполнения здесь не менее важно, поэтому вряд ли такой шильдик когда-то украсит автомобиль французской марки.

Изготовлением шильдиков занимается семейная компания с 242-летней историей

Фирма называется Poellath GmbH & Co. KG Münz und Prägewerk, она была основана в 1778 году в баварском городе Шробенхаусен. Мануфактура специализируется на работе с металлом и тиснении, а в начале своей деятельности изготавливала пряжки для ремней. Bugatti впервые заказала шевроны у Poellath в начале 2000-х для своего гиперкара Veyron.

Каждый бейджик изготавливают вручную до 20 человек

По словам директора Poellath, дизайн и качество значка Bugatti требуют его изготовления вручную. Компания даже производит собственные инструменты, чтобы буквально создавать значки из куска серебра, а на протяжении всего процесса привлекаются различные специалисты.

Изготовление одного шильдика требует 10 часов ручной работы

От начального прорезывания эмали до окончания процесса на каждый значок тратится примерно 10 часов, распределенных в течение нескольких дней. Для сравнения, Ford строит весь пикап F-150 на конвейере примерно за 20 часов.

Значки формируются под давлением до 1000 тонн

Чтобы правильно сделать буквенное обозначение, каждый кусок серебра выбивается несколько раз прессом с давлением до 1000 тонн. Результат – надписи Bugatti "растут" на 2,1 миллиметра над поверхностью поля. Тиснение используется вместо литья, поскольку обеспечивает более четкий, качественный конечный результат.

Используется специальная эмаль из неорганических соединений, которая сплавляется с серебром

Эмалевое покрытие для значков Bugatti не содержит токсичных материалов, поэтому, вместо свинца эмаль содержит силикаты и оксиды. Это приводит к слиянию эмали с серебром при нагревании.

Именно эмаль придает значку выпуклую кривизну

Шильдик Bugatti имеет небольшой изгиб, но он появляется не в процессе резки или тиснения. Благодаря особой эмали и методу ее нанесения, выпуклость появляется естественным путем. Это придает шильдику трехмерный эффект. А поскольку каждый значок создается отдельно вручную, незначительные различия в процессе означают, что каждый значок уникален.

Фото: шевроны Bugatti / Bugatti