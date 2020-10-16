Не лише самі автомобілі французької марки є витворами інженерного мистецтва, а й такі дрібні деталі, як значки з назвою марки.

У битві шевронів, якби така існувала, конкуренцію Bugatti могла б скласти хіба що статуетка-маскот “Дух екстазу” Rolls-Royce. Та зараз мова не про те, котрий з них кращий, а про унікальні особливості такого простого, на перший погляд, овального шильдика Bugatti.

Історія Bugatti почалась у 1909 році. За 110 років з того часу світ кардинально змінився, але ця знакова червоно-біла емблема Bugatti все ще залишається незмінною. Це не єдиний видатний значок овальної форми в автомобільній промисловості, і хоча синьо-білий логотип Ford завоював більше слави, макарон Bugatti, мабуть, має більше престижу.

Bugatti вирішила розповісти про цю важливу деталь своїх автомобілів – настільки важливу, що на її виготовлення йде стільки ж часу, як на виробництво типового повсякденного автомобіля на конвеєрі.

Автором бейджика є засновник компанії Етторе Бугатті

Легендарний засновник Bugatti хотів плоский, якісний значок, котрий відрізнявся б від екстравагантних маскотів на радіаторах автомобілів на початку 1900-х років. Він розробив його з конкретними інструкціями щодо розміру, кута та градусів. Деталі змінювались протягом багатьох років, але загальний дизайн все ще залишається таким, яким його задумував Етторе Бугатті.

Кольори логотипу мають значення

Окрім того, що його добре видно, Bugatti каже, що червоний фон означає пристрасть та продуктивність, тоді як білі написи та оздоблення представляють елегантність та благородство. Що стосується ініціалів Етторе Бугатті, які є чорними у верхній частині значка, то їх значення – досконалість і мужність.

На зовнішньому контурі шеврона рівно 60 крапок

Тут все стає трохи дивно. Bugatti не має чіткої причини для 60 перлин, але “легенда” говорить, що це було даниною тенденціям модерну, популярним в кінці 1800-х і на початку 1900-х років. Далі це описується як інтерпретація встановлення постійних з'єднань на механічних деталях, що означає надійність і довговічність.

Сучасні значки виготовляються із срібла 970-ї проби і важать 159 грамів

Маса є критичною величиною для автомобілів, призначення яких бути не лише розкішними, а й найшвидшими на планеті. Тому Bugatti строго відміряла допустимий максимум для кожної деталі авто і для одного логотипа це 159 грамів. Можна було б виготовити деталь, наприклад, з карбону, аби зробити її легшою, однак майстерність виконання тут не менш важлива, тож навряд чи такий шильдик колись прикрасить автомобіль французької марки.

Виготовленням шильдиків займається сімейна компанія з 242-річною історією

Фірма зветься Poellath GmbH & Co. KG Münz und Prägewerk, вона була заснована у 1778 році у баварському місті Шробенхаусен. Мануфактура спеціалізується на роботі з металом і тисненні, а на початку своєї діяльності виготовляла пряжки для ременів. Bugatti вперше замовила шеврони у у Poellath на початку 2000-х для свого гіперкара Veyron.

Кожен бейджик виготовляють вручну до 20 людей

За словами директора Poellath, дизайн та якість значка Bugatti вимагають його виготовлення вручну. Компанія навіть виготовляє власні інструменти, щоб буквально створювати значки із шматка срібла, а протягом всього процесу залучаються різні спеціалісти.

Виготовлення одного шильдика вимагає 10 годин ручної роботи

Від початкового прорізування емалі до закінчення процесу на кожен значок витрачається приблизно 10 годин, розподілених протягом кількох днів. Для порівняння, Ford будує весь пікап F-150 на конвеєрі приблизно за 20 годин.

Значки формуються під тиском до 1000 тонн

Щоб правильно зробити буквене позначення, кожен шматок срібла .970 вибивається кілька разів пресом з тиском до 1000 тонн. Результат – написи Bugatti “зростають” на 2,1 міліметра над поверхнею поля. Тиснення використовується замість лиття, оскільки забезпечує більш чіткий, якісний кінцевий результат.

Використовується спеціальна емаль з неорганічних сполук, яка сплавляється зі сріблом

Емалеве покриття для значків Bugatti не містить токсичних матеріалів, тому, замість свинцю, емаль містить силікати та оксиди. Це призводить до злиття емалі зі сріблом при нагріванні.

Саме емаль надає значку опуклої кривизни

Шильдик Bugatti має невеликий вигин, але він з’являється не в процесі різання або тиснення. Завдяки особливій емалі а методу її нанесення, опуклість з’являється природним шляхом. Це надає шильдику тривимірного ефекту. А оскільки кожен значок створюється окремо вручну, незначні відмінності в процесі означають, що кожен значок унікальний.

Фото: шеврони Bugatti / Bugatti