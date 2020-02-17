МВД Украины уже на финишной прямой во внедрении системы автоматической фиксации нарушений ПДД на украинских дорогах.

Закон, регламентирующий рассылку "писем счастья" уже действует. Основная его проблема в том, что по умолчанию виновным в правонарушении признают не водителя, а юридического владельца транспортного средства. Даже если он не водит автомобиль и не имеет водительского удостоверения.

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Но это МВД Украины мало волнует. Директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко уже отчитался о воплощении системы. "Начнем с Киева как из крупнейшего города. Рассчитываем на помощь местных властей. Это – своеобразный "центр управления полетами". Сюда стекается вся информация из пока 20 камер (будет больше) в столице, которую обработают полицейские, Патрульная полиция Украина", – написал он на своей странице в соцсети.

"Именно здесь будут формироваться так называемые "письма счастья", то есть постановления об административных правонарушениях, которые по почте будут присылать правонарушителям (владельцам автомобилей, прим. ред.)", – пишет Артем Шевченко.

По его информации двух десятков камер с начала суток 14 февраля на 11:29 зафиксировали 38 528 нарушений скоростного режима автомобилями. При минимальном штрафе в 255 гривен это почти 10 млн грн за несколько часов.

Напомним, что сейчас на улицах Киева действует ограничение скорости 50 км/ч, что автоматически делает нарушителями подавляющее большинство водителей.

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