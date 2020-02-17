МВС України вже на фінішній прямій у впровадженні системи автоматичної фіксації порушень ПДР на українських дорогах.

Закон, що регламентує розсилку "листів щастя" вже діє. Основна його проблема у тому, що за замовчанням винним у правопорушенні визнають не водія, а юридичного власника транспортного засобу. Навіть якщо він не водить автомобіль і не має посвідчення водія.

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Але це МВС України мало хвилює. Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко вже відзвітував про втілення системи. "Почнемо з Києва як з найбільшого міста. Розраховуємо на допомогу місцевих влад. Це - своєрідний "центр керування польотами". Сюди стікається вся інформація з поки що 20 камер (буде більше) у столиці, яку оброблять поліцейські, Патрульна поліція України", написав він на своїй сторінці у соцмережі.

"Саме тут формуватимуться так звані "листи щастя", тобто постанови про адмінправопорушення, які поштою присилатимуть правопорушникам (власникам автомобілів, прим ред.)", пише Артем Шевченко.

За його інформацією два десятки камер з початку доби 14 лютого на 11:29 зафіксували 38 528 порушень швидкісного режиму автомобілями. При мінімальному штрафі в 255 гривень це майже 10 млн грн. за кілька годин.

Нагадаємо, що зараз на вулицях Києва діє обмеження швидкості 50 км/год, що автоматично робить порушниками переважну більшість водіїв.

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