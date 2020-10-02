Эволюция динамики в действии.

Ютуберы с канала CarWow позвонили в Mercedes-Benz и договорились о необычном тест-драйве десяти редких марок автомобилей. Всех проверяли на динамику ускорения с места до 60 миль в час – 96 км/ч.

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Первая представленная модель является одной из самых знаковых спорткаров бренда – Mercedes-Benz 300SL. Купе с дверьми – “крылья чайки”, разгоняется до сотни за 9,4 секунды, что очень важно, учитывая его возраст. Однако это не самый дорогой автомобиль, представленный в этом видео, поскольку эта честь принадлежит редкому прототипу Mercedes C111. Он оказался немного медленнее 300SL, и ему нужно 10,28 секунды, чтобы достичь нужной скорости.

Еще одним интересным автомобилем является Mercedes-Benz 600 Pullman, 1980 года. Это лимузин, далек от спортивных производств, поэтому не удивительно, что для набора скорости в 60 миль в час ему понадобилось хороших 17,67 секунды.

Тетс-драйв также включает другие замечательные модели Mercedes-Benz, включая классический 300CE 6.0 AMG, 190E 2.5-16 Evolution 1990 года, редкий CLK 63 AMG DTM, CL65 AMG и могучий G500 4×4, который, несмотря на свои размеры, набирает первую сотню на спидометре за 6,97 секунды.