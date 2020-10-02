Еволюція динаміки в дії.

Ютубери з каналу CarWow зателефонували у Mercedes-Benz та домовились про незвичайний тест-драйв десяти рідкісних автомобілів марки. Усі перевіряли на динаміку прискорення з місця до 60 миль на годину – 96 км/год.

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Перша представлена ​​модель є однією з найбільш знакових спорткарів бренду – Mercedes-Benz 300SL. Купе з дверима “крила чайки” розганяється до сотні за 9,4 секунди, що дуже поважно, з огляду на його вік. Однак це не найдорожчий автомобіль, представлений у цьому відео, оскільки ця честь належить рідкісному прототипу Mercedes C111. Він виявився трохи повільнішим за 300SL, і йому потрібно 10,28 секунди, щоб досягти потрібної швидкості.

Ще одним справді цікавим автомобілем є Mercedes-Benz 600 Pullman 1980 року. Це лімузин, далекий від спортивних якостей, тож не дивно, що для набору швидкості у 60 миль на годину йому знадобилось добрячих 17,67 секунди.

Тест-драйв також включає інші чудові моделі Mercedes-Benz, включаючи класичний 300CE 6.0 AMG, 190E 2.5-16 Evolution 1990 року, рідкісний CLK 63 AMG DTM, CL65 AMG та могутній G500 4×4, який, незважаючи на свої розміри, набирає першу сотню на спідометрі за 6,97 секунди.