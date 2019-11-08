Американцы говорят, что выехав из автосалона дилера, любой новый автомобиль сразу же обесценивается на треть. Дальнейшая амортизация зависит от конкретной модели.

На снижение начальной стоимости автомобиля влияют самые разнообразные факторы, от частоты обращений в сервис к популярности модели на рынке.

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В случае электрокаров и гибридов, главный фактор, влияющий на быстрое падение стоимости автомобиля, есть ограниченный ресурс тяговой батареи и высокая стоимость ее замены. Автомобили бизнес и премиум-класса быстро теряют в цене из-за того, что их владельцы чаще обновляют свои машины, из-за чего продают устаревшие по значительно более низкой цене, чем среднерыночная.

Галерея: 10 автомобилей, которые в течение 5 лет, после покупки, теряют в цене больше всего / фирмы-производители

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