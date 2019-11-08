Американці кажуть, що виїхавши з автосалону дилера, будь-який новий автомобіль одразу ж знецінюється на третину. Подальша амортизація залежить від конкретної моделі.

На зниження початкової вартості автомобіля впливають найрізноманітніші фактори, від частоти звернень на сервіс до популярності моделі на ринку.

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У випадку електрокарів та гібридів, головний фактор, що впливає на швидке падіння вартості автомобіля, є обмежений ресурс тягової батареї та висока вартість її заміни. Автомобілі бізнес- та преміум-класу швидко втрачають в ціні через те, що їхні власники частіше оновлюють свої машини, через що продають застарілі за значно нижчою ціною, ніж середньоринкова.

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