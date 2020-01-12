Жюри белорусского автомобильного феста не только оценивает присутствующие на нем машины, но и проводит конкурс для девушек. В этом году в нем принимало участие более трехсот соблазнительных молодиц, двенадцать из которых завоевали себе право быть на страницах календаря 2020 года.

Белорусские красавицы, пейзажи и лучшие машины всех времен и народов.

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Ежегодный автомобильный фестиваль SunDay проходит в городе Гродно. В этом году впервые съемки для календаря проводились не на площадке фестиваля, а в живописных местах самого города Гродно. Образы для девушек подбирали под автомобили.

Победила в конкурсе красоты SunDay в этом году Алина Подвительская из Гродно. В календаре она позирует на странице июля, на фоне культовой Toyota Supra A80, которая приехала на автофестиваль из Швеции.

Фото: календар SunDay 2020 / ЗР

Фестиваль SunDay собирает около 20 000 зрителей и 500 редких автомобилей из восьми стран и традиционно становится местом встречи автоклубов со всей Беларуси и стран ближнего зарубежья. В 2020 году фестиваль SunDay в Гродно начнется 18 июля.

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