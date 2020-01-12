Журі білоруського автомобільного фесту не лише оцінює присутні на ньому машини, а й проводить конкурс для дівчат. Цього року у ньому приймало участь більше трьохсот спосусливих молодиць, дванадцять з яких вибороли собі право бути на сторінках календаря 2020 року.

Білоруські красуні та пейзажі і кращі машини усіх часів та народів.

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Щорічний автомобільний фестиваль SunDay проходить у місті Гродно. Цього року вперше зйомки для календаря проводились не на майданчику фестивалю, а в мальовничих місцинах самого міста Гродно. Образи для дівчат підбирали під автомобілі.

Перемогла в конкурсі краси SunDay цього року Аліна Подвітельская з Гродно. У календарі вона позує на сторінці липня, на тлі культової Toyota Supra A80, котра приїхала на автофестиваль зі Швеції.

Фото: календар SunDay 2020 / ЗР

Фестиваль SunDay збирає близько 20 000 глядачів і 500 рідкісних автомобілів з восьми країн і традиційно стає місцем зустрічі автоклубів з усієї Білорусі та країн ближнього зарубіжжя. У 2020 році фестиваль SunDay у Гродно розпочнеться 18 липня.

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