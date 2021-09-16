18-19 сентября будет ограничено движение транспорта по маршруту 11-го Киевского марафона 2021.

19 сентября с 07:00 до 13:30 в столице продлится спортивное мероприятие “11-й Киевский полумарафон 2021”. Инициатором выступила общественная организация “Беговая Украина”.

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По информации организаторов, с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади.

График перекрытия улиц 18-19 сентября:

ул. Григория Сковороды (от Контрактовой площади до ул. Волошской) – с 05:00 18 сентября до 22: 00 19 сентября;

ул. Межигорская (от ул. Г. Сковороды до ул. Спасской) – с 05:00 18 сентября до 22: 00 19 сентября;

ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) – с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября.

График перекрытия улиц 19 сентября:

ул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 13:30;

Боричев спуск – с 07:00 до 13: 30;

ул. Игоревская – с 07:00 до 13: 30;

ул. Набережно – Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) – с 07:00 до 13: 30;

ул. Набережно-Крещатицкая (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;

Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) – с 07:00 до 13:30;

Набережное шоссе (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;

Гаванский мост в направлении Северного моста – с 07:00 до 11:00;

ул. Набережно-Рыбацкая (в направлении Северного моста – с 07:00 до 11:00

Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) – с 07:00 до 11:00;

ул. Трухановская – с 07:00 до 12:00;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 11:00;

Мост Метро – с 07:00 до 10: 00;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе – с 07:00 до 11:00.

Организатор мероприятия Run Ukraine не приносит извинений, но просит с пониманием отнестись к временным ограничениям и неудобствам и заблаговременно планировать свое передвижение по городу по альтернативным маршрутам, учитывая график перекрытия.