18-19 вересня буде обмежено рух транспорту за маршрутом 11-го Київського півмарафону 2021

19 вересня із 07:00 до 13:30 у столиці триватиме спортивний захід “11-й Київський пiвмарафон 2021”. Ініціатором виступила громадська організація “Бігова Україна”.

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За інформацією організаторів, із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі.

Графік перекриття вулиць 18-19 вересня:

вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;

вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;

вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.



Графік перекриття вулиць 19 вересня:

вул. Петра Сагайдачного – із 07:00 до 13:30;

Боричів узвіз – із 07:00 до 13:30;

вул. Ігорівська – із 07:00 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) – з 07:00 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 11:00;

Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) – із 07:00 до 13:30;

Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 11:00;

Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 11:00;

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 11:00

Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) – із 07:00 до 11:00;

вул. Труханівська – із 07:00 до 12:00;

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – із 07:00 до 11:00;

Міст Метро – із 07:00 до 10:00;

поворот із мосту Метро на Набережне шосе – із 07:00 до 11:00.

Організатор заходу Run Ukraine не приносить вибачень, але просить із розумінням поставитись до тимчасових обмежень та незручностей та завчасно планувати своє пересування містом за альтернативними маршрутами, враховуючи графік перекриття.