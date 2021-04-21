25 квітня у центрі столиці заборонять рух транспорту за маршрутом проведення V Міжнародного Євро Марафону. Він пройде без глядачів.

25 квітня о 9:00 у центрі столиці стартує легкоатлетичний пробіг V Міжнародний Kyiv Euro Marathon, за маршрутом якого передбачена заборона руху транспорту. Підписане відповідне розпорядження КМДА № 881.

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За маршрутом проведення забігу передбачено заборону руху транспорту з 08:00 до 15:30 25 квітня.

Марафон відбудеться за маршрутом: вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту, Північний вихід з НСК "Олімпійський") – рух вул. Саксаганського у напрямку площі Перемоги – з площі Перемоги – проспектом Перемоги (тільки непарна сторона) до перехрестя з вул. Академіка Янгеля, на перехресті просп. Перемоги з вул. Академіка Янгеля – розворот у зворотному напрямку проспектом Перемоги – з площі Перемоги – вулицею Саксаганського – вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту).

Варто зазначити, що Євро Марафон – міжнародні змагання, внесені в Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів України, які в умовах протиепідемічних обмежень дозволяється проводити без глядачів.

Ініціатором проведення марафону виступила ГО "ТОП РАННЕРЗ". Захід проходить за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні.