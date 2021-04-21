25 апреля в центре столицы запретят движение транспорта по маршруту проведения V Международного Евро Марафона. Он пройдет без зрителей.

25 апреля в 09:00 в центре столицы стартует легкоатлетический пробег V Международный Kyiv Euro Marathon, по маршруту которого предусмотрен запрет движения транспорта. Подписано соответствующее распоряжение КГГА № 881.

Читайте также: В Киеве реорганизуют движение на площади Победы: ремонт продлится до 2024 года

По маршруту проведения забега предусмотрен запрет движения транспорта с 08:00 до 15:30 25 апреля.

Марафон пройдет по маршруту: ул. Саксаганского, 2/34 (автомобильно-парковочная площадка перед кассами Дворца Спорта, Северный выход из НСК "Олимпийский") – движение ул. Саксаганского в направлении площади Победы – с площади Победы – по проспекту Победы (только нечетная сторона) до перекрестка с ул. Академика Янгеля, на перекрестке ул. Победы с ул. Академика Янгеля – разворот в обратном направлении по проспекту Победы – с площади Победы – по улице Саксаганского – ул. Саксаганского, 2/34 (автомобильно-парковочная площадка перед кассами Дворца спорта).

Стоит отметить, что Евро Марафон – международные соревнования, внесенные в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины, которые в условиях противоэпидемических ограничений разрешается проводить без зрителей.

Инициатором проведения марафона выступила ОО "ТОП РАННЕРЗ". Мероприятие проходит при поддержке Представительства Европейского союза в Украине.