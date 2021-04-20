Ремонт продлится до 2024 года. Обещают уменьшить количество мест для парковки, сузить проезжую часть, сделать "островки безопасности", проложить велодорожки, установить камеры автофиксации и сделать наземные пешеходные переходы.

На площади Победы реконструируют объекты дорожно-транспортной инфраструктуры. Такие работы предусмотрены распоряжением КГГА № 913.

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Работы, которые продлятся до 2024 года, предусматривают "повышение безопасности дорожного движения". Запланированная реконструкция, по предварительной оценке экспертов Европейского инвестиционного банка, позволит снизить аварийность на площади на 31%, стабилизирует и в дальнейшем уменьшит уровень травматизма и смертности.

На площади Победы, в частности, установят информационные табло переменной информации, стационарные видеокамеры с детектором скорости, детекторы транспорта, метеостанции.

Также на дороге обустроят направляющие островки на примыканиях – для сужения проезжей части в местах пешеходных переходов на перекрестках – для канализации потоков, повышение островков безопасности (согласно пункту 6.4.5 ДБН В.2.3-5: 2018) для канализации дорожного движения на развязках в одном уровне (согласно пункту 6.2.3 ДБН В.2.3-5: 2018, при возможности). Также обустроят притротуарные островки для остановок общественного транспорта и ограничительные антипарковочные колонки.

Площадь станет дружественной к велосипедистам – появятся велодорожки, велостойки ожидания и велопарковки.

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Заказчиком работ определено коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения". Оно несет ответственность за выполнение работ в установленные сроки согласно утвержденному графику, а также за рациональное и целевое использование бюджетных средств.