В Харькове автомобиль врезался в "островок безопасности". Пассажирка погибла на месте, еще две девушки в больнице.

ДТП произошло ночью 28 ноября. 22-летняя водитель автомобиля “Audi” во время движения не справилась с управлением и наехала на островок безопасности.

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В результате аварии пассажир 25 лет, которая находилась на переднем сиденье авто, от полученных травм погибла на месте. Еще одна пассажирка – 20-летняя курсантка ХНУВД, которая находилась на заднем сиденье, и водитель с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Полиция открыла дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ.