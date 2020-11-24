Водитель был пристегнут ремнем безопасности и остался жив, говорят участники съемок.

Как передает УНИАН, возле села Лютеж Вышгородского района на дороге, ведущей через лес к дачному массиву, во время съемок фильма разбился спортивный автомобиль.

Читайте также: В Украине продают Volkswagen T4 с ламбо-дверью: фото

Как рассказали участники съемочной группы, авто участвовало в съемках. Автомобиль разогнался по скользкой дороге около 200 километров в час, при этом съемка велась с середины авто, однако водитель не справился с управлением, его занесло и он врезался в деревья.

Участники съемок рассказали, что водитель был пристегнут ремнем безопасности и остался жив. Хотя передняя часть авто изуродована в результате удара. На месте работают сотрудники полиции и находится автомобиль скорой помощи.

Следует отметить, что на данной локации – в лесу возле Киевского моря часто проходят съемки фильмов. Для этого иногда полиция перекрывает часть дороги, когда съемки ведутся непосредственно на проезжей части.