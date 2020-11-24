Водій був пристебнутий ременем безпеки і залишився живим, кажуть учасники зйомок.

Як передає УНІАН, поблизу села Лютіж Вишгородського району на дорозі, що веде через ліс до дачного масиву, під час зйомок фільму розбився спортивний автомобіль.

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Як розповіли учасники знімальної групи, авто брало участь у зйомках. Автомобіль розігнався по слизькій дорозі близько 200 кілометрів за годину, при цьому зйомка велася з середини авто, однак водій не впорався з керуванням, його занесло і він врізався в дерева.

Учасники зйомок розповіли, що водій був пристебнутий ременем безпеки і залишився живим. Хоча передня частина авто понівечена внаслідок удару. На місці працюють працівники поліції та знаходиться автомобіль швидкої допомоги.

Слід зазначити, що на даній локації - в лісі біля Київського моря часто проходять зйомки кінофільмів. Для цього інколи поліція перекриває частину дороги, коли зйомки ведуться безпосередньо на проїжджій частині.