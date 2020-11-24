Ламбо-двері зазвичай встановлюють на спортивних автомобілях, або на тих, що хоч трохи схожі на спортивні. Але в Україні знайшлись поціновувачі, які встановили ламбо-двері на Volkswagen T4 і тепер намагаються продати цю машину.

Lambo-doors - автомобільні двері, що відкриваються вертикально на нерухомому шарнірі спереду двері. З практичної точки зору це непогане рішення, оскільки дозволяє відносно легко виходити з машини на тісній парковці. Зазвичай його застосовують на спортивних купе, де дверцята мають велику довжину і на парковці їх відкривати не дуже зручно.

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Умільці з міста Нікополь, що на Дніпропетровщині, пристосували Lambo-doors на цілком цивільний Volkswagen T4 2000 року випуску, який не має жодного стосунку до автоспорту. Вийшло цікаво та незвичайно.

Окрім Lambo-doors на старенькому Volkswagen T4 встановлені шкіряні сидіння, непогана аудіосистема та колісні диски R17.

Завдяки тюнингу ціна автомобіля вище аніж у конкурентів. Зазвичай за двадцятирічні пасажирські Volkswagen T4 просять близько 6-8 тисяч доларів. За версію з ламбо-дверима продавець хоче отримати $10 500.