Ламбо-двери обычно устанавливают на спортивных автомобилях, или на тех, что хоть немного похожи на спортивные. Но в Украине нашлись ценители, которые установили ламбо-двери на Volkswagen T4 и теперь пытаются продать эту машину.

Lambo-doors – автомобильные двери, открывающиеся вертикально на неподвижном шарнире спереди двери. С практической точки зрения это неплохое решение, поскольку позволяет относительно легко выходить из машины на тесной парковке. Обычно его применяют на спортивных купе, где дверцы имеют большую длину и на парковке их открывать не очень удобно.

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Умельцы из города Никополь, что на Днепропетровщине, приспособили Lambo-doors на вполне гражданский Volkswagen T4 2000 года выпуска, который не имеет никакого отношения к автоспорту. Получилось интересно и необычно.

Кроме Lambo-doors на стареньком Volkswagen T4 установлены кожаные сиденья, неплохая аудиосистема и колесные диски R17.

Благодаря тюнингу цена автомобиля выше чем у конкурентов. Обычно за двадцатилетние пассажирские Volkswagen T4 просят около 6-8 тысяч долларов. За версию с ламбо-дверью продавец хочет получить $10 500.