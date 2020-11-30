В Харкові автомобіль врізався в "острівець безпеки". Пасажир загинула на місці, ще дві дівчини в лікарні.

ДТП сталася вночі 28 листопада. 22-річна водій автомобіля “Audi” під час руху не впоралася з керуванням і допустила наїзд на острівок безпеки.

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Внаслідок аварії пасажир 25 років, яка знаходилася на передньому сидінні авто, від отриманих травм загинула на місці. Ще одна пасажир – 20-річна курсантка ХНУВС, яка знаходилася на задньому сидінні, та водій з травмами різного ступеню тяжкості доставлені до лікарні.

Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.