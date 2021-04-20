Обіцяють зменшити кількість місць для паркування, звузити проїзджу частину, зробити "острівці безпеки", прокласти велодоріжки, встановити камери автофіксації та зробити наземні пішохідні переходи.

На площі Перемоги реконструюють об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури. Такі роботи передбачені розпорядженням КМДА № 913.

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Роботи, які триватимуть до 2024 року, передбачають “підвищення безпеки дорожнього руху”. Запланована реконструкція, за попередньою оцінкою експертів Європейського інвестиційного банку, надасть можливість знизити аварійність на площі на 31%, стабілізує й у подальшому зменшить рівень травматизму і смертності.

На площі Перемоги, зокрема, встановлять інформаційні табло змінної інформації, стаціонарні відеокамери із детектором швидкості, детектори транспорту, метеостанції.

Також на дорозі облаштують напрямні острівці на примиканнях – для звуження проїжджої частини в місцях пішохідних переходів. На перехрестях – для каналізування потоків, облаштують острівкі безпеки. Також облаштують притротуарні острівці для зупинок громадського транспорту та обмежувальні антипаркувальні стовпчики.

Площа стане дружньою до велосипедистів – з’являться велодоріжки, велостійки очікування та велопарковки.

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Замовником робіт визначено комунальне підприємство “Центр організації дорожнього руху”. Воно несе відповідальність за виконання робіт в установлені терміни згідно із затвердженим графіком, а також за раціональне й цільове використання коштів платників податків.