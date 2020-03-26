А бюджет, который компания планировала потратить на подготовку календаря, пожертвуют на помощь в борьбе с COVID-19.

На фоне миллионных перечислений на нужды борьбы с коронавирусом от автопроизводителей и частных предпринимателей, 100 тысяч евро итальянских шинников из Pirelli кажутся не такими уж и значительными. Но когда речь идет о спасении человеческих жизней, важна каждая копейка.

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В этом году производитель автомобильных шин Pirelli решил отменить съемки своего ежегодного календаря из-за эпидемии коронавируса. Не время для гедонизма и дольче вита. Съемочный бюджет, который составляет 100 000 евро, компания передаст нескольким фондам для изучения вируса и борьбы с ним.

Пандемия COVID-19 – не первый случай, когда итальянский производитель отменяет съемки своего календаря. В прошлом перерывы случались в 1967 году, а с 1975 по 1983 годы, когда календарь не выпускался из-за нефтяного кризиса. По словам председателя совета директоров Pirelli Марко Тронкетти Провера, итальянские специалисты вместе с партнерами, работавшими над новым выпуском, готовы возобновить проект, когда минует кризис с коронавирусом.

Календарь Pirelli впервые был издан в 1964 году. Дебютный выпуск, созданный фотографом Робертом Фриманом, имел колоссальный успех, в связи с чем, компания решила выпускать календарь ежегодно. В календаре Pirelli на 2020 год главной темой стала “закрытая” женская красота и известные образы шекспировских героинь.

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