А бюджет, який компанія планувала витратити на підготовку календаря, пожертвують на допомогу в боротьбі з COVID-19.

На тлі мільйонних комісувань на потреби боротьби з коронавірусом від автовиробників та приватних підприємців, 100 тисяч євро італійських шинників з Pirelli видаються не такими вже й значними. Та коли на мова йде про порятунок людських життів, важлива кожна копійка.

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Цього року виробник автомобільних шин Pirelli вирішив скасувати зйомки свого щорічного календаря, через епідемію коронавірусу. Не час для гедонізму та дольче віта. Знімальний бюджет, який складає 100 000 євро, компанія передасть кільком фондам для вивчення вірусу і боротьбу з ним.

Паднемія COVID-19 – не перший випадок, коли італійський виробник скасовує зйомки свого календаря. В минулому перерви траплялись у 1967 році, а з також 1975 по 1983 роки, коли календар не випускався через нафтову кризу. За словами голови ради директорів Pirelli Марко Тронкетті Провера, італійські фахівці разом з партнерами, які працювали над новим випуском, готові відновити проект, коли мине криза з коронавірусом.

Календар Pirelli вперше був виданий в 1964 році. Дебютний випуск, створений фотографом Робертом Фріманом, мав колосальний успіх, в зв'язку з чим, компанія вирішила випускати календар щорічно. У календарі Pirelli на 2020 рік головною темою стала “закрита” жіноча краса та відомі образи шекспірівських героїнь.

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