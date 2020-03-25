BMW Concept i4 переповнений цікавими деталями та особливостями, які розкриваються лише під час близького знайомства. Білявка стверджує, що цей концепт баварці втілять у серійному автомобілі на 85%, причому вже наступного року.

Наприклад, BMW обіцяє, що колісні диски концепту без змін перейдуть на серійний автомобіль.

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Баварці втратили можливість показати публіці свій розкішний високотехнологічний електрокар BMW Concept i4, через відміну Женевського автосалону цього року. Онлайн-прем’єра все ж відбулась, та продемонструвати усі “смачні” деталі не вийшло. Виправити цей недолік дозволили моторній білявці з каналу Supercar Blondie.

У штаб-квартирі BMW в Мюнхені, в спокійній атмосфері та при гарному освітленні концепт i4 справді виглядає приголомшливо. Не в останню чергу, завдяки новому кольору кузову – “морозна мідь”. Цей же відтінок використовується і для оздобленні внутрішнього простору електрокара, в якому переважає білосніжна оббивка.



Розкіш інтер’єра підкреслюють кілька органів управління, виконаних з кристалів. Атмосферна кольорова підсвітка і повністю цифровий простір довкола водія створюють ефект “лаунж-зони в пасажирському космольоті”.

Фото: BMW Concept i4 / BMW

Серед інших цікавих особливостей концепта – звуковий супровід для працюючого електромотора, створений відомим голлівудським композитором Гансом Циммером. Сам силовий агрегат – предмет гордості баварських інженерів. Електромотор має віддачу в 530 кінських сил, що приблизно відповідає сучасним бензиновим моторам BMW V8. За його живлення відповідає акумулятор ємністю 80 кВт/год, котрий забезпечує автономний пробіг у 435 кілометрів на одному заряді за циклом EPA або 600 кілометрів за методом вимірювання WLTP.



Та що справді важливо, так це наміри BMW втілити концепт у реальному автомобілі майже без змін – приблизно на 85%. Силову установку обіцяють залишити такою, як у концепта. А сам серійний автомобіль повинен з’явитись вже наступного року. Supercar Blondie також стверджує, що колеса прототипа будуть перенесені на виробничу модель без будь-яких змін.

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