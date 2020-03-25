BMW Concept i4 переполнен интересными деталями и особенностями, которые раскрываются только во время близкого знакомства. Блондинка утверждает, что этот концепт баварцы воплотят в серийном автомобиле на 85%, причем уже в следующем году.

Например, BMW обещает, что колесные диски концепта без изменений перейдут на серийный автомобиль.

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Баварцы потеряли возможность показать публике свой роскошный высокотехнологичный электрокар BMW Concept i4, из-за отмены Женевского автосалона в этом году. Онлайн-премьера все же состоялась, и продемонстрировать все “вкусные” детали не получилось. Исправить этот недостаток позволили моторной блондинке с канала Supercar Blondie.

В штаб-квартире BMW в Мюнхене, в спокойной обстановке и при хорошем освещении концепт i4 действительно выглядит потрясающе. Не в последнюю очередь, благодаря новому цвету кузова – “морозная медь”. Этот же оттенок используется и для отделки внутреннего пространства электрокара, в котором преобладает белоснежная обивка.

Роскошь интерьера подчеркивают несколько органов управления, выполненных из кристаллов. Атмосферная цветная подсветка и полностью цифровое пространство вокруг водителя создают эффект “лаунж-зоны в пассажирском космолете”.

Фото: BMW Concept i4 / BMW

Среди других интересных особенностей концепта – звуковое сопровождение для работающего электромотора, созданное известным голливудским композитором Гансом Циммером. Сам силовой агрегат – предмет гордости баварских инженеров. Электромотор имеет отдачу в 530 лошадиных сил, что примерно соответствует современным бензиновым моторам BMW V8. За его питание отвечает аккумулятор емкостью 80 кВт/ч, который обеспечивает автономный пробег в 435 километров на одном заряде по циклу EPA или 600 километров по методу измерения WLTP.

И что действительно важно, так это намерения BMW воплотить концепт в реальном автомобиле почти без изменений – примерно на 85%. Силовую установку обещают оставить такой, как у концепта. А сам серийный автомобиль должен появиться уже в следующем году. Supercar Blondie также утверждает, что колеса прототипа будут перенесены на производственную модель без каких-либо изменений.

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