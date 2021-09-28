2-3 октября во столицы ограничат движение транспорта в связи с проведением Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021.
2-3 октября в центре столицы состоится массовое спортивное мероприятие “Новая почта полумарафон Киев/Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021”. В связи с этим ожидается ограничение движения по центральным улицам. В частности, по информации организаторов, движение ограничат:
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- с 00:00 2 октября до 22:00 3 октября по маршруту: ул. Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с ул. Прорезной)
3 октября с 06:30 до 16:00 по маршруту:
- ул. Крещатик, 36 – ул. Крещатик (от перекрестка с ул. Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади)
- ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Жилянской)
- ул. Саксаганского (от ул. Шота Руставели до пр. Победы)
- просп. Победы (от ул. Саксаганского до ул. Вячеслава Черновола)
- ул. Жилянская (от ул. Большой Васильковской до ул. Шота Руставели);
- ул. Шота Руставели;
- ул. Рогнединская;
- ул. Эспланадная (от ул. Рогнединской до ул. Бассейной)
- ул. Бассейна (от ул. Эспланадной до ул. Крещатик)
- Бессарабская площадь;
- ул. Прорезная (от ул. Крещатик до ул. Пушкинской)
- ул. Пушкинская (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого)
- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).
Дополнительно по маршруту полумарафона будет изменено движение общественного транспорта.