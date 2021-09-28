2-3 октября во столицы ограничат движение транспорта в связи с проведением Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021.

2-3 октября в центре столицы состоится массовое спортивное мероприятие “Новая почта полумарафон Киев/Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021”. В связи с этим ожидается ограничение движения по центральным улицам. В частности, по информации организаторов, движение ограничат:

Читайте также:

с 00:00 2 октября до 22:00 3 октября по маршруту: ул. Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с ул. Прорезной)

3 октября с 06:30 до 16:00 по маршруту:

ул. Крещатик, 36 – ул. Крещатик (от перекрестка с ул. Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади)

ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Жилянской)

ул. Саксаганского (от ул. Шота Руставели до пр. Победы)

просп. Победы (от ул. Саксаганского до ул. Вячеслава Черновола)

ул. Жилянская (от ул. Большой Васильковской до ул. Шота Руставели);

ул. Шота Руставели;

ул. Рогнединская;

ул. Эспланадная (от ул. Рогнединской до ул. Бассейной)

ул. Бассейна (от ул. Эспланадной до ул. Крещатик)

Бессарабская площадь;

ул. Прорезная (от ул. Крещатик до ул. Пушкинской)

ул. Пушкинская (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого)

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).



Дополнительно по маршруту полумарафона будет изменено движение общественного транспорта.