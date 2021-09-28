2-3 октября во столицы ограничат движение транспорта в связи с проведением Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021.

2-3 октября в центре столицы состоится массовое спортивное мероприятие “Новая почта полумарафон Киев/Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021”. В связи с этим ожидается ограничение движения по центральным улицам. В частности, по информации организаторов, движение ограничат:

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  • с 00:00 2 октября до 22:00 3 октября по маршруту: ул. Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с ул. Прорезной)

3 октября с 06:30 до 16:00 по маршруту:

  • ул. Крещатик, 36 – ул. Крещатик (от перекрестка с ул. Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади)
  • ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Жилянской)
  • ул. Саксаганского (от ул. Шота Руставели до пр. Победы)
  • просп. Победы (от ул. Саксаганского до ул. Вячеслава Черновола)
  • ул. Жилянская (от ул. Большой Васильковской до ул. Шота Руставели);
  • ул. Шота Руставели;
  • ул. Рогнединская;
  • ул. Эспланадная (от ул. Рогнединской до ул. Бассейной)
  • ул. Бассейна (от ул. Эспланадной до ул. Крещатик)
  • Бессарабская площадь;
  • ул. Прорезная (от ул. Крещатик до ул. Пушкинской)
  • ул. Пушкинская (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого)
  • ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).


Дополнительно по маршруту полумарафона будет изменено движение общественного транспорта.