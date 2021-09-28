2-3 жовтня у столиці обмежать рух транспорту у зв’язку із проведенням Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021.
2-3 жовтня у центрі столиці відбудеться масовий спортивний захід «Нова пошта напівмарафон Київ/Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021». У зв’язку з цим очікується обмеження руху центральними вулицями. Зокрема, за інформацією організаторів, рух обмежать:
Читайте також:
- із 00:00 2 жовтня до 22:00 3 жовтня за маршрутом: вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з вул. Прорізною);
3 жовтня з 06:30 до 16:00 за маршрутом:
- вул. Хрещатик, 36 – вул. Хрещатик (від перехрестя з вул. Архітектора Городецького у бік Бессарабської площі);
- вул. Велика Васильківська (вiд Бессарабської площі до вул. Жилянської);
- вул. Саксаганського (від вул. Шота Руставелі до просп. Перемоги);
- просп. Перемоги (від вул. Саксаганського до вул. В’ячеслава Чорновола);
- вул. Жилянська (від вул. Великої Васильківської до вул. Шота Руставелі);
- вул. Шота Руставелі;
- вул. Рогнідинська;
- вул. Еспланадна (від вул. Рогнідинської до вул. Басейної);
- вул. Басейна (вiд вул. Еспланадної до вул. Хрещатик);
- Бессарабська площа;
- вул. Прорізна (від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської);
- вул. Пушкінська (від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького);
- вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик).
Додатково за маршрутом напівмарафону буде змінено рух громадського транспорту.