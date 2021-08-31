Мер столиці Віталій Кличко закликав депутатів ухвалити рішення, щоб вивести з тіні нелегальні машиномісця в столиці.

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів ухвалити необхідне рішення, аби вивести з тіні десятки тисяч машиномісць, що десятиліттями функціонували в столиці нелегально. Про це мер заявив на початку засідання Київради.

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"Прошу депутатів підтримати внесення змін до додатку 5 рішення Київради від 23 червня 2011 року "Про встановлення місцевих податків і зборів у місті Києві". Цими змінами ми виведемо з тіні десятки тисяч машиномісць, що десятиліттями функціонували в столиці нелегально, приносячи дохід окремим групам осіб, а не бюджету міста.

Ми також захистимо гаражні кооперативи від самовільного захвату та будь-яких інших протиправних дій, запропонувавши їм першочергове право укладання договору з містом. Люди, які десятиліттями будували своє майно, мають бути захищеними. Але для цього їм потрібно мати юридично чинний і офіційний договір з міськими структурами", – сказав Віталій Кличко.

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