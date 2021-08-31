Мэр столицы Виталий Кличко призвал депутатов принять решение, чтобы вывести из тени нелегальные машиноместа в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов принять необходимое решение, чтобы вывести из тени десятки тысяч машиномест, десятилетиями функционировавшие в столице нелегально. Об этом мэр заявил в начале заседания Киевсовета.

Читайте также: Киевские водители "воюют" с антипарковочными столбиками

"Прошу депутатов поддержать внесение изменений в приложение 5 решения Киевсовета от 23 июня 2011 года "Об установлении местных налогов и сборов в городе Киеве". Этими изменениями мы выведем из тени десятки тысяч машиномест, десятилетиями функционировавшие в столице нелегально, принося доход отдельным группам лиц, а не бюджета города.

Мы также защитим гаражные кооперативы от самовольного захвата и любых других противоправных действий, предложив им первоочередное право заключения договора с городом. Люди, которые десятилетиями строили свое имущество, должны быть защищенными. Но для этого им нужно иметь юридически действующий и официальный договор с городскими структурами", – сказал Виталий Кличко.