Один из крупнейших автопроизводителей Китая, компания FAW еще в 2019 году на автошоу во Франкфурте объявила, что намерена выпускать настоящий гиперкар. Автомобиль под маркой Hongqi S9 собираются продавать в Европе.

Однако производитель не смог бы собственными силами наладить производство высокотехнологичных гиперкаров, которые в стране пока не выпускали. Нужен опыт иностранных партнеров.

Интересно Существенные изменения на европейском авторынке: какая модель самая популярная

Потому FAW привлекли стороннего инвестора – малоизвестную американскую инженерно-конструкторскую фирму Silk EV. Она планирует инвестировать 1,41 миллиарда долларов.



Гиперкар Hongqi S9​ / Фото auto.vercity

Гиперкар Hongqi S9 – это среднемоторное купе с карбоновым кузовом и гибридным приводом на основе бензинового 4-литрового турбомотора V8. В паре с ним будет работать электромотор.



Разгоняется до 100 километров в час почти за 2 секунды / Фото auto.vercity



Hongqi S9 изнутри / Фото auto.vercity

Суммарная мощность системы составит 1400 лошадиных сил. Это позволит разгоняться до 100 километров в час менее, чем за 2 секунды. Максимальная скорость будет достигать 400 километров в час.



Скоро в Европе / Фото auto.vercity



Китайский гиперкар / Фото auto.vercity

Пока нет точной информации, сколько может стоить такой гиперкар. Однако производитель намекает, что в Европе машину могут предложить примерно за 2 миллиона евро.

Также в выпуске Авто24 на 24 канал е :

Украинцы пересаживаются на подержанные немецкие машины. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

SimXperience Stage 5 VR Motion Simulator – машина, на которой можно "гонять" дома. Это не просто игрушка, это полноценный гоночный тренажер, который позволяет почувствовать себя за рулем болида Формула 1, NASCAR или машины из серии GT. Но можно поиграть и в любимые игры.