Один з найбільших автовиробників Китаю компанія FAW ще 2019 року на автошоу у Франкфурті оголосила, що має намір випускати справжній гіперкар. Автомобіль під маркою Hongqi S9 збираються продавати в Європі.

Проте виробник не спромігся би власними силами налагодити виробництво високотехнологічних гіперкарів, яких в країні поки не випускали. Потрібен досвід іноземних партерів.

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Тому FAW залучили стороннього інвестора – маловідому американську інженерно-конструкторську фірму Silk EV. Вона планує інвестувати 1,41 мільярда доларів.



Гіперкар Hongqi S9​ / Фото auto.vercity

Гіперкар Hongqi S9 – це середньомоторне купе із карбоновим кузовом і гібридним приводом на основі бензинового 4-літрового турбомотора V8. В парі із ним працюватиме електромотор.



Розганяється до 100 кілометрів за годину майже за 2 секунди / Фото auto.vercity



Hongqi S9 зсередини / Фото auto.vercity

Сумарна потужність системи становитиме 1400 кінських сил. Це дозволить розганятися до 100 кілометрів на годину менш, ніж за 2 секунди. Максимальна швидкість сягатиме 400 кілометрів на годину.



Скоро у Європі / Фото auto.vercity



Китайський гіперкар / Фото auto.vercity

Поки немає точної інформації, скільки може коштувати такий гіперкар. Проте виробник натякає, що в Європі машину можуть запропонувати приблизно за 2 мільйони євро.

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