В некоторых европейских городах уже действует ограничение скорости 30 километров в час. В восьми немецких городах чиновники собираются ввести подобные ограничения, но многие водители и общественные организации категорически против. Тема становится вновь актуальной в разгар избирательной кампании.

Мокрым после дождя асфальтом аллеи Аденауэра в Бонне пролетают авто. Шум от шин настолько громкий, что слова Гельмута Дерренберга (Helmut Dörrenberg) трудно разобрать. Пенсионер стоит на тротуаре, держа в руке зонтик, и показывает в направлении своей квартиры наверху. Дом расположен прямо возле четырехполосной дороги, которая соединяет центр Бонна с южной частью города.

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"Я живу здесь уже 50 лет. Машин стало больше. Но это меня не раздражает. Когда восьмицилиндровый Mustang проезжает рядом, я даже радуюсь грохоту", – говорит мужчина. На аллее Аденауэра максимально разрешенная скорость – 50 километров в час, это стандартное ограничение скорости в немецких городах. Не слишком ли быстро ездят машины под его окнами? "Ограничить скорость 30 километрами в час? Ни в коем случае! 50 – хорошая скорость для городов. Я и сам такой, что охотно езжу быстро. Ночью, когда никого нет, порой и 60", – говорит Дерренберг.

Испания и Париж уже сдались

Десятилетиями в Германии продолжается спор по установлению общего ограничения скорости на автобанах, снижению максимально разрешенной скорости на обычных междугородних дорогах со 100 до 80 километров в час, а также с 50 до 30 – в городах. Автолюбители вроде Дерренберга считают, что это угрожает их свободе. И до сих пор ни одно немецкое правительство не решилось на соответствующие изменения в законодательстве.

В других европейских странах ограничение скорости на автобанах 120 или 130 километров в час уже давно стандарт. В населенных пунктах ограничения скорости также становятся все более строгими. Испания, к примеру, недавно ограничила скорость в городах 30 километрами в час. Такое же ограничение скорости было недавно введено и на большинстве улиц Парижа.

За несколько месяцев до выборов в Бундестаг дискуссия об ограничении скорости вновь набирает обороты и в Германии. Инициатива, которая объединила “экологические” организации и профсоюз полиции земли Северный Рейн – Вестфалия, подсчитала, что введение ограничения скорости позволит уменьшить выбросы углекислого газа до 2034 года всего на 100 миллионов тонн. И даже среди членов клуба автолюбителей ADAC, крупнейшей общественной организации Германии, не все выступают против новых ограничений скорости. Три партии – СДПГ, Зеленые и Левые – имеют соответствующий пункт в своих избирательных программах.

Мэр Бонна Катя Дернер (Katja Dörner) из партии Зеленых надеется на новое правительство, которое будет создано после выборов. Она присоединилась к "инициативе городов за ограничение 30", в которую вошли в общей сложности восемь немецких городов с населением более 100 тысяч человек. Они требуют введения ограничения скорости в городах до 30 километров в час. Но для этого необходимы законодательные изменения на уровне всей Германии. "Мы рассчитываем, что таким образом удастся уменьшить выбросы в атмосферу и уровень шума в городах", – говорит Дернер в разговоре с DW. "Это, по моему мнению, решающий фактор, но речь идет, конечно, и о безопасности дорожного движения", – добавляет она.

Сделать из исключений правило

С ее кабинета на 13-м этаже Дернер смотрит на ряды домов, которые разделяют крупные транспортные артерии города. Как и многие немецкие города, Бонн после Второй мировой войны был отстроен так, чтобы город был удобным для автомобилистов. Но сейчас многие жители города хотят ограничения скорости 30 километров в час на определенных улицах, говорит Дернер. "Обычно мы не можем его вводить, поскольку мы ограничены федеральным законом. Мы бы охотно изменили все до наоборот. То есть сделать 30 стандартом, а там, где ситуация это позволяет, установить ограничение 50", – говорит мэр Бонна.

Пока что город имеет право устанавливать ограничение в 30 километров в час только на тех улицах, где мало движения, или же там, где расположены школы, детские сады или дома для пожилых людей. К примеру, на улице Боннер-Тальвег, расположенной в 15 минутах езды от офиса бургомистра. По узкой дороге одновременно передвигаются авто, трамваи и велосипеды, справа и слева стоят плотно припаркованные авто.

Необходимы новые исследования

Фургон составителя плитки старается как можно быстрее прорваться сквозь узкий проезд, за ним почтовый курьер, после него грузовик, который поставляет продукты в супермаркет. Критикуют новые ограничения скорости часто предприниматели, чьи авто по несколько раз в день проезжают через весь город. Что думает об усилении ограничений предпринимательское лобби – торгово-промышленная палата Бонна? Ее офис тоже расположен на улице Боннер-Тальвег.

"Общее ограничение скорости 30 километров в час без проведения предварительных исследований торгово-промышленная палата отвергает", – сказал DW исполнительный директор Штефан Виммерс (Stephan Wimmers). Его организация требует провести сначала исследование дорожного движения, "которое бы представило влияние на всю сеть, а также сделало выводы относительно уменьшения шума, движения транспортного потока, образования заторов, в том числе и на побочных улицах, а также выбросов".

То, чего требует торгово-промышленная палата, частично уже было исследовано в других местах. Выводы разнятся. Как показал анализ, представленный Федеральным ведомством защиты окружающей среды Германии, пока полученных данных недостаточно для каких-то окончательных выводов. По имеющимся на сегодня данным, теоретически, более жесткое ограничение скорости может положительно повлиять на безопасность дорожного движения, уменьшение шума и вредных выбросов.

На другой Боннской улице – четырехполосной Ройтерштрассе – местные жители уже смогли почувствовать последствия ограничения скорости 30 километрами в час. Десятилетиями здесь действовало ограничение 50 километров в час, но из-за превышения максимально допустимых вредных выбросов установили новый лимит – 30.

Не все раньше было лучше

"Это был хороший шаг для нас", – говорит Мехтхильд Хенгст (Mechthild Hengst) в разговоре с DW. Лишь трехметровый в ширину тротуар и стена дома отделяют ее гостиную от проезжающих мимо машин. Пенсионерка живет на Ройтерштрассе уже 40 лет. "Раньше было намного хуже", – говорит она.

Окна, как раньше, из-за грязи машин можно мыть хоть каждый день, но сейчас стало по крайней мере немного тише, говорит женщина. "И если я сейчас выхожу из дома и вижу, как едут машины, то у меня есть ощущение, что я успею еще дорогу перейти, ведь они едут не так быстро. Я чувствую себя больше в безопасности", – говорит она. Но выступать за общее ограничение скорости в городах до 30 километров в час Генгст пока не берется. Она опасается, что это приведет к большим пробкам.

Агрессивные велосипедисты

В нескольких кварталах от дома Генгст также на Ройтерштрассе расположен велосипедный магазин. Сара Монз (Sara Mohns) как раз подыскивает новый шлем. "Если я здесь смотрю в окно, то возникает впечатление, будто город принадлежит машинам. Надо начинать отдавать город обратно пешеходам и велосипедистам. А ограничение скорости 30 – хорошая смена парадигмы для этого", – говорит женщина.

В ярко-красной куртке Монз выходит под дождь и трогается в направлении светофора. На улице, где живет женщина, – в нескольких кварталах отсюда – скорость и в дальнейшем ограничена лишь 50 километрами в час. Монз выражает надежду, что вскоре это изменится.