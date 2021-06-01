Первый год работы системы автофиксации казался на удивление прибыльным. Автовладельцам пришлось заплатить за нарушение ограничений скорости почти 260 млн грн.

Первый заместитель директора департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на пресс-конференции 1 июня сообщил, что за год работы системы автоматической фиксации было составлено 1 738 119 постановлений.

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Из этих 1,7 миллиона постановлений 1 479 726 было выполнено, то есть штрафы были оплачены на общую сумму 259 598 532 гривны. Почти 260 миллионов – это 85% выполненных постановлений, сказал Белошицкий.

Он подчеркнул, что почти 90% всех штрафов оплачиваются в первые 10 дней, в чем есть заслуга и льготного периода, когда автовладелец может заплатить 50% штрафа.

При этом положительного эффекта в плане уменьшения аварийности не наблюдается. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил "уровень травматизма по сравнению с европейскими странами значительно выше. За прошлый год погибли 3 554 человека".

Однако тяжесть аварий несколько уменьшилась. "По сравнению с прошлым годом, у нас на 17% уменьшение дорожно-транспортных происшествий с погибшими и на 14% уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с травмированными", – уверяет Алексей Белошицкий.