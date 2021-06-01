Перший рік роботи системи автофіксації видавався на диво прибутковим. Автовласникам, довелось заплатити за порушення обмежень швидкості майже 260 млн грн.

Перший заступник директора департаменту патрульної поліції нацполіції Олексій Білошицький на пресконференції 1 червня повідомив, що за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено 1 738 119 постанов.

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Із цих 1,7 мільйона постанов 1 479 726 постанов було виконано, тобто штрафи були оплачені на загальну суму 259 598 532 гривні. Майже 260 мільйонів – це 85% виконаних постанов, сказав Білошицький.

Він наголосив, що майже 90% всіх штрафів оплачуються в перші 10 днів, у чому є заслуга й пільгового періоду, коли автовласник може заплатити 50% штрафу.

При цьому позитивного ефекту у плані зменшення аварійності не спостерігається. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив "Рівень травматизму в порівнянні з європейськими країнами значно вищий. За минулий рік загинули 3 554 особи".

Проте тяжкість аварій дещо зменшилась. "У порівнянні з минулим роком, у нас на 17% зменшення дорожньо-транспортних пригод із загиблими і на 14% зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод із травмованими", - запевняє Олексій Білошицький.