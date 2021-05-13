Встановлення камери автофіксації виявилось дуже прибутковою справою. Саме тому їхню кількість вирішили збільшити. Показники аварійності при цьому не покращуються.

Станом на нині вже встановлено 92 комплекси фотовідеофіксації порушень ПДР, до 1 червня їх буде 130, а до кінця року - заплановано близько 400. При цьому за результатами січня 2021 року аварійність у Києві зросла на 7,8%, а у області на 45%.

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Про плани по встановленню нових камер повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко сьогодні, 13 травня, на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни".

"Ми плануємо реалізувати відразу 4 підходи: встановлення камер фотовідеофіксації трьох типів, посилення законодавчої бази, поліпшення дорожньої інфраструктури та системи статистики по ДТП", - зазначив Геращенко.

Також чиновник додав, що наразі народні депутати розробляють новий проект закону, який дозволить використовувати мобільний телефон, як фактор фіксації порушення ДТП на дорозі. Він дозволить водіям доносити на колег по трафіку.

"Ми вивчили світовий досвід, коли кожен телефон у машині, якщо його правильно встановити, фіксує порушення ПДР. Водію достатньо клікнути на екран і поліція отримає інформацію про порушення. Якщо нам вдасться реалізувати всі задумані проекти, то безпека на дорогах України буде, як у Швеції", - сказав він.

Нагадаємо, практика доносів активно використовувалась у радянські часи під час "великого терору". Тодішня влада, використовуючи інформацію з дописів громадян, карала мільйони людей.

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