МВС разом з народними депутатами розробляє законопроект, який дозволить водіям стати добровільними помічниками поліцейських.

Водії, які доноситимуть в поліцію на своїх колег по трафіку, зможуть заробляти на порушниках правил дорожнього руху. В МВС вже розробляють відповідний законопроект. Про це на прес-конференції заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Заступник міністра розповів, що існує програмне забезпечення, яке дозволяє використовувати смартфон як відеореєстратор. Водію буде достатньо поставити телефон під лобове скло авто та фіксувати ситуацію на дорозі.

"Якщо водій побачить, що хтось проїхав на "червоне" або скоїв ДТП і втік, або розвернувся через суцільну смугу, тобто зафіксував явні та злісні порушення ПДР, тоді водій зможе натиснути на екран, і останні 30 секунд відео надійдуть до поліції. А поліція матиме право на основі цього відео скласти адмінпротокол на порушника. Є ідея, щоб 10% від суми штрафу отримав водій, який повідомив про порушення", - розповів Геращенко. Він також додав, що попередньо законопроект планується презентувати у травні поточного року.

Нагадаємо, практика доносів активно використовувалась у радянські часи під час "великого терору". Тодішня влада, використовуючи інформацію з дописів громадян, карала та знищувала мільйони людей.