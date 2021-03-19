МВД вместе с народными депутатами разрабатывает законопроект, который позволит водителям стать добровольными помощниками полицейских.

Водители, которые будут доносить в полицию на своих коллег по трафику, смогут зарабатывать на нарушителях правил дорожного движения. В МВД уже разрабатывают соответствующий законопроект. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Заместитель министра рассказал, что существует программное обеспечение, которое позволяет использовать смартфон в качестве видеорегистратора. Водителю будет достаточно поставить телефон под лобовое стекло авто и фиксировать ситуацию на дороге.

"Если водитель увидит, что кто-то проехал на "красный" или совершил ДТП и скрылся, или развернулся через сплошную полосу, то есть зафиксировал явные и злостные нарушения ПДД, тогда водитель сможет нажать на экран, и последние 30 секунд видео поступят в полицию. А полиция имеет право на основе этого видео составить админпротокол на нарушителя. Есть идея, чтобы 10% от суммы штрафа получил водитель, который сообщил о нарушениях", – рассказал Геращенко. Он также добавил, что предварительно законопроект планируется представить в мае текущего года.

Напомним, практика доносов активно использовалась в советские времена во время "большого террора". Тогдашняя власть, используя информацию из доносов, наказывала и уничтожала миллионы людей.