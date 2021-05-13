Установка камер автофиксации оказалась очень прибыльным делом. Именно поэтому их количество решили увеличить. Показатели аварийности при этом не улучшаются.

По состоянию на сегодняшний день уже установлено 92 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, до 1 июня их будет 130, а до конца года – запланировано около 400. При этом по результатам января 2021 года аварийность в Киеве выросла на 7,8%, а в области на 45%.

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О планах по установке новых камер сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сегодня, 13 мая, на Всеукраинском форуме “Украина 30. Безопасность страны”.

“Мы планируем реализовать сразу 4 подхода: установка камер фотовидеофиксации трех типов, усиление законодательной базы, улучшение дорожной инфраструктуры и системы статистики по ДТП”, – отметил Геращенко.

Также чиновник добавил, что сейчас народные депутаты разрабатывают новый проект закона, который позволит использовать мобильный телефон как фактор фиксации правонарушения на дороге. Он позволит водителям доносить на коллег по трафику.

“Мы изучили мировой опыт, когда каждый телефон в машине, если его правильно установить, фиксирует нарушение ПДД. Водителю достаточно кликнуть на экран и полиция получит информацию о нарушении. Если нам удастся реализовать все задуманные проекты, то безопасность на дорогах Украины будет, как в Швеции”, – сказал он.

Напомним, практика доносов активно использовалась в советские времена во время “большого террора”. Тогдашняя власть, используя информацию из сообщений граждан, наказывала миллионы людей.

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