Первую партию в 50 FPV-дронов сеть АЗК WOG и Благотворительный фонд "Дигнитас" 15 декабря передали и.о. начальника Департамента полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Ярость" Роману Полищуку. Эти "птички" помогут нашим военным поражать вражеские цели с высокой точностью.

371 FPV-дрон – не случайная цифра, а по одному "подарку" от каждого работника АЗК WOG.

К этой инициативе также присоединились клиенты WOG, поддержав проект "WOGОНЬ мести", который длился в ноябре. В течение месяца они имели возможность направлять на инициативу подарки от WOG, накопившиеся на их Кошельке PRIDE. Компания конвертировала их в гривны и перечисляла БФ "Дигнитас" для закупки дронов-камикадзе для защитников.

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"Что больше всего может порадовать на праздники? Поддержка наших военных "подарками", которые дадут им возможность быть еще более точными, уничтожать еще больше вражеских целей на пути освобождения нашей страны. Сообщество PRIDE собрала на дроны-камикадзе 1,8 млн грн, WOG увеличил эту сумму, добавив 4,5 млн грн, чтобы предоставить Силам обороны более мощную помощь. Таким образом будет направлено 6,3 млн грн на оружие для ВСУ", – отметил директор по маркетингу сети АЗК WOG, Геннадий Карлинский.

"Объединенная штурмовая бригада "Ярость" – это военизированное подразделение Национальной полиции Украины. Сейчас наши бойцы участвуют в боях на Донецком направлении и имеют различные виды вооружения. В современной войне FPV-дроны стали незаменимым инструментом в руках защитников. Они являются многофункциональными и позволяют уничтожать дорогостоящую технику врага. Интеграция FPV-технологий в боевой арсенал бригады становится стратегическим шагом в направлении оптимизации боевого потенциала и совершенствования средств обороны и наступления для успешного выполнения задач.

Обеспечение защитников FPV-дронами критически важно для эффективной обороны и общей безопасности страны. Поэтому огромное значение имеет поддержка бизнеса, фондов и украинцев. Наличие достаточного количества такого оружия на передовой гарантирует спокойствие и безопасность для всего гражданского населения Украины. Благодаря этим технологиям Силы обороны могут эффективно сдерживать противника, проводить наступательные действия и минимизировать потери собственного личного состава", – подчеркнул и.о. начальника Департамента полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Ярость" Роман Полищук.

"Фокус фонда "Дигнитас" – технологическое обеспечение армии, включая беспилотные технологии и обучение. Мы верим, что в современной войне на передовой не должны воевать люди. Это должно быть полностью роботизировано: дроны проводят наблюдение, корректируют огонь и обеспечивают защиту. Ударные дроны, соответственно, поражают цели, нанося удары. И все это может происходить в автономном режиме, без привлечения людей, минимизируя риски ранений и потерь. Именно поэтому мы вкладываемся в БПЛА, в частности FPV-дроны, как одно из самых эффективных средств ведения боевых действий по соотношению цены и поражающей силы в современных условиях.

Но FPV-дрон – это оружие на поражение, которое требует соответствующего подхода к распределению. Работа с FPV требует обязательного высокого уровня подготовки получателя, и это должна быть профессиональная подготовка. Знания надо постоянно обновлять, поскольку технологии быстро развиваются, и то, что работало два-три месяца назад, уже не работает сейчас.

FPV – это аббревиатура, означающая first person view, то есть вид от первого лица. Камера на коптере закреплена по направлению полета. Таким дроном нужно уметь пользоваться, работать под РЭБ, прятать себя от РЭР. Особое внимание уделяем обученности защищать свою позицию, потому что FPV – это аналоговая связь. Враг особенно тщательно охотится на пилотов БПЛА и уже есть неоднократные свидетельства, что по операторам FPV-дронов запускают даже управляемые авиабомбы.

"При распределении дронов мы проверяем уровень обученности подразделения. Если нужно – помогаем с нашими инструкторами обновить знания, скорректировать умения пилотов. Мы также систематически собираем статистику использования дронов, анализируем ее и вносим коррективы в обучение, чтобы дальше эти подразделения с новыми партиями дронов от нас работали еще эффективнее", – говорит директор Благотворительного фонда "Дигнитас" Люба Шипович.

Будут FPV-дроны у защитников – Победа будет ближе!