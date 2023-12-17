Першу партію у 50 FPV-дронів мережа АЗК WOG та Благодійний фонд «Дігнітас» 15 грудня передали т.в.о. начальника Департаменту поліції особливого призначення «Об`єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» Роману Поліщуку. Ці «пташки» допоможуть нашим військовим вражати ворожі цілі з високою точністю.

371 FPV-дрон - не випадкова цифра, а по одному “подарунку” від кожного працівника АЗК WOG.

До цієї ініціативи також долучилися клієнти WOG, підтримавши проєкт «WOGОНЬ помсти», який тривав у листопаді. Впродовж місяця вони мали можливість спрямовувати на ініціативу подарунки від WOG, що накопичилися на їхньому Гаманці PRIDE. Компанія конвертувала їх у гривні та перераховувала БФ «Дігнітас» для закупівлі дронів-камікадзе для захисників.

Також цікаво скільки податків та зборів сплатив WOG: вражаюча сума

«Що найбільше може порадувати на свята? Підтримка наших військових «подарунками», які дадуть їм змогу бути ще влучнішими, знищувати ще більше ворожих цілей на шляху звільнення нашої країни. Спільнота PRIDE зібрала на дрони-камікадзе 1,8 млн грн, WOG збільшив цю суму, додавши 4,5 млн грн, щоб надати Силам оборони більш потужну допомогу. В такий спосіб буде спрямовано 6,3 млн грн на зброю для ЗСУ», - наголосив директор з маркетингу мережі АЗК WOG, Геннадій Карлінський.

«Об’єднана штурмова бригада «Лють» – це воєнізований підрозділ Національної поліції України. Наразі наші бійці беруть участь у боях на Донецькому напрямку та мають різні види озброєння. В сучасній війні FPV-дрони стали незамінним інструментом в руках захисників. Вони є багатофункціональними та дозволяють знищувати дороговартісну техніку ворога. Інтеграція FPV-технологій у бойовий арсенал бригади стає стратегічним кроком у напрямі оптимізації бойового потенціалу та вдосконалення засобів оборони та наступу для успішного виконання завдань.

Забезпечення захисників FPV-дронами критично важливе для ефективної оборони та загальної безпеки країни. Тому величезне значення має підтримка бізнесу, фондів та українців. Наявність достатньої кількості такої зброї на передовій гарантує спокій та безпеку для всього цивільного населення України. Завдяки цим технологіям Сили оборони можуть ефективно стримувати противника, проводити наступальні дії та мінімізувати втрати власного особового складу», – підкреслив т.в.о. начальника Департаменту поліції особливого призначення «Об`єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» Роман Поліщук.

«Фокус фонду «Дігнітас» – технологічне забезпечення армії, включаючи безпілотні технології та навчання. Ми віримо, що в сучасній війні на передовій не повинні воювати люди. Це повинно бути повністю роботизовано: дрони проводять спостереження, коригують вогонь та забезпечують захист. Ударні дрони, відповідно, вражають цілі, завдаючи ударів. І все це може відбуватися в автономному режимі, без залучення людей, мінімізуючи ризики поранень та втрат. Саме тому ми вкладаємось в БПЛА, зокрема FPV-дрони, як один із найефективніших засобів ведення бойових дій за співвідношенням ціни та вражальної сили в сучасних умовах.

Але FPV-дрон - це зброя на ураження і вимагає відповідного підходу до розподілення. Робота з FPV вимагає обов'язкового високого рівня підготовлення отримувача, і це має бути фахова підготовка. Знання треба постійно оновлювати, оскільки технології швидко розвиваються, і те, що працювало два-три місяці тому, вже не працює зараз.

FPV – це абревіатура, що означає first person view, тобто вид від першої особи. Камера на коптері закріплена у напрямку польоту. Таким дроном потрібно вміти користуватися, працювати під РЕБ, ховати себе від РЕР. Особливу увагу приділяємо навченості захищати свою позицію, тому що FPV – це аналоговий зв'язок. Ворог особливо ретельно полює на пілотів БПЛА і вже є неодноразові свідчення, що по операторах FPV-дронів запускають навіть керовані авіабомби.

«При розподілі дронів ми перевіряємо рівень навченості підрозділу. Якщо потрібно – допомагаємо з нашими інструкторами оновити знання, скоригувати вміння пілотів. Ми також систематично збираємо статистику використання дронів, аналізуємо її та вносимо корективи в навчання, щоб далі ці підрозділи з новими партіями дронів від нас працювали ще ефективніше», – говорить директор Благодійного фонду «Дігнітас» Люба Шипович.

Будуть FPV-дрони у захисників – Перемога буде ближчою!