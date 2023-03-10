Трактор Lamborghini Centenario был создан в Италии к 100-летию основателя компании Ферруччо Ламборгини в количестве 5 единиц. Продается четвертый экземпляр.

В Швейцарии автосайт Сlassicdriver выставил на продажу уникальный трактор Lamborghini Centenario. За него хотят получить 480 тысяч швейцарских францев (511141 долларов США). Такая цена отчасти оправдана. Это ведь не совсем трактор, а скорее произведение искусства.

Кстати говоря коллекционные автомобили дорожают быстрее картин

Дизайнер Адлер Капелли к столетию Ферруччо Ламборгини создал трактор Lamborghini Centenario Trattore в стиле первых изделий бренда. За основу взят реальный трактор Lamborghini образца 1960 года. У него трехцилиндровый дизель объемом 2.2 (36,5 л.с.) от модели DLA 35, но шесть выхлопных патрубков.

Пробег именно этого экземпляра составляет всего 500 км. Машина специально не крашена, металл обнажен для особого эффекта патины. Художник задумал, чтобы это было частью произведения.