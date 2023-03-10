Трактор Lamborghini Centenario був створений в Італії до 100-річчя засновника компанії Ферруччо Ламборгіні в кількості 5 одиниць. Продається четвертий екземпляр.

У Швейцарії автосайт Сlassicdriver виставив на продаж унікальний трактор Lamborghini Centenario. За нього прагнуть отримати 480 тисяч швейцарських франців (511 141 доларів США). Така ціна частково виправдана. Адже це не зовсім трактор, а швидше витвір мистецтва.

До речі колекційні автомобілі дорожчають швидше за картини

Дизайнер Адлер Капеллі до сторіччя Ферруччо Ламборгіні створив трактор Lamborghini Centenario Trattore у стилі перших виробів бренду. За основу взято реальний трактор Lamborghini зразка 1960 року. Він має трициліндровий дизель об’ємом 2.2 (36,5 к.с.) від моделі DLA 35, але шість вихлопних патрубків.

Пробіг саме цього екземпляру складає всього 500 кілометрів. Машина спеціально не фарбована, метал оголений для особливого ефекту патини. Художник задумав, щоб це було частиною твору.