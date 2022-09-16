Низкие доходы украинцев привели к тому, что стоимость электромобилей представляется нашим соотечественникам очень высокой. В результате большинство украинцев не рассматривают возможность приобретения автомобилей с электроприводом.

Для 71% украинцев электрические автомобили слишком дорогие. К такому выводу удалось прийти благодаря опросу проведённому компанией YoUkraina.

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71% опрошенных респондентов считают, что стоимость автомобиля пока слишком высока относительно их доходов. Еще 26% опрошенных считают что в нашей стране отсутствует инфраструктура зарядных станций для таких машин.

Лишь 9% украинцев рассматривают для себя возможность приобрести электроавтомобиль. 51% уверены что точно не будут рассматривать возможность покупки автомобиля с электроприводом.

На самом же деле, стоимость электромобилей в Украине примерно такая же как и в других странах. Но средняя заработная плата по состоянию 29.08.2022 составляла всего $340 (13 957 грн) в месяц.

Чтобы насобирать на новую Tesla Model 3, прайс на которую стартует от $40 390, среднестатистический украинец вынужден будет откладывать все заработанные средства в течение почти 10 лет. Для сравнения в США средняя зарплата составляет $4 300, то есть среднестатистическому американцу для покупки Tesla Model 3 требуется менее 10 месяцев.

Именно поэтому стоимость электромобилей кажется украинцам слишком высокой.