В отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, украинцы везут электромобили преимущественно не из Европы, а из США и Китая.

В первой половине украинцы приобрели более 8 тысяч электромобилей. Около 40% из них привезли подержанными из-за границы. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали

статистику импорта и определили, из каких стран украинцы привезли больше всего «электричек», определили самые популярные модели и их среднюю стоимость.

Кстати, как часто украинцы искали электромобили в Украине

Откуда привозят электромобили в 2022 году?

Главным поставщиком подержанных автомобилей с электрическим двигателем в первой половине 2022 года стали США. Из-за океана украинцы привезли более 1000 машин, что составило 31,4% от их общего количества. Средняя таможенная стоимость одного электромобиля (то есть сумма цены машины за границей и расходов на доставку в Украину) составила $21,5 тысяч.

На второй строчке оказались электроавто из Китая. Это сравнительно новый активно развивающийся рынок для украинских покупателей. За январь-июнь оттуда прибыло 649 электромобилей (19,8% от общего количества). Их средняя таможенная стоимость зафиксирована на уровне $ 24,8 тысяч.

Третье место заняла Германия: 11,1% электромобилей с пробегом, импортированных в Украину в первом полугодии-2022, были приобретены именно там. Это было 364 машины со средней стоимостью $28,1 тысяч. Итак, что самые дорогие электрические автомобили прибывали именно из Германии.

Четвертая позиция – за еще одним рынком, который активно осваивается украинцами: Норвегией. Оттуда привезли 362 машины, что составляет 11% от общего количества электромобилей. Интересно, что средняя стоимость подержанного электрического авто из Норвегии составила $8,6 тысяч – это самый низкий показатель среди всех стран. Итак, самые дешевые электромобили привозят именно из Норвегии.

Замыкает топ-5 стран соседняя Польша с долей 8,8%, или 290 экспортируемыми в Украину "электричками", если считать количественно. Средняя таможенная стоимость одного авто составила $20,5 тысяч.



Самые популярные страны экспорта подержанных электромобилей в Украину, январь-июнь 2022 года

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Топ подержанных электромобилей из США

Самым популярным подержанным электромобилем из Америки оказалась Tesla Model 3. Таких за первые 6 месяцев 2022 года привезли аж 245 штук. Средняя таможенная стоимость такого авто составила $22,4 тысяч.

Вторым по популярности электрическим "американцем" стал популярный в Украине Nissan Leaf. Из США таких прибыло 231 штука, а стоили они в среднем $8 тысяч. Украинцы выбирают эти электромобили из-за идеального соотношения цены и качества, а модель уже много месяцев подряд возглавляет национальный рейтинг продаж электрических машин с пробегом.

Третье и четвертое места заняли Tesla – соответственно Model S (127 шт., $24,5 тыс.) и Model Y (121 шт., $33,5 тыс.). В общем авто этого бренда составляют абсолютное большинство подержанных "электричек", прибывших из США в течение января-июня.

Замыкает топ-5 Chevrolet Bolt – таких привезли 97 штук со средней стоимостью $16,8 тысяч.



Самые популярные б/у электромобили из США, январь-июнь 2022

Топ подержанных электромобилей из Китая

Возглавил рейтинг электромобилей из Китая немецкий кроссовер Volkswagen ID.4. Модель для местного рынка отличается от тех, которые продаются в других странах, внешним видом, увеличенным запасом хода и другими улучшенными техническими характеристиками. Таких украинцы привезли 204 штуки, а стоили в среднем эти электрические кроссоверы $34,1 тысяч.

На втором месте оказалась Honda M-NV – совместная разработка японской Honda и китайского Donfeng, также ориентированная на внутренний китайский рынок. Импортировали этих моделей 125 штук, средняя таможенная стоимость составила $23,1 тысяч.

Третью и четвертую строчки заняли модели немецкого Volkswagen, которые производят в Китае. E-Lavida была разработана для внутреннего китайского рынка. Модель оказалась настолько удачной, что ее начали неофициально экспортировать в другие страны. В Украину прибыло 60 таких "электричек", стоили они в среднем $17 тысяч.

E-Bora для местного рынка производится в партнерстве с китайским FAW. Эта модель была четвертой по популярности среди электромобилей из Китая, которые покупали украинцы: 27 шт. со средней стоимостью $17,8 тысяч.

Пятое место заняла Everus VE-1 – совместный продукт Honda и китайской GAC Group. В Украине приобрели 20 таких электрических кроссоверов из Китая. Их средняя таможенная стоимость составила $21,6 тысяч.



Самые популярные б/у электромобили из Китая, январь-июнь 2022

Кстати китайцы привезли в Европу электрический пикап за 60 тысяч евро

Топ подержанных электромобилей из Германии

Лидером рейтинга электрических машин из Германии стал Volkswagen E-Golf (97 шт., средняя таможенная стоимость – $18,5 тыс.).

Второе место занял компактный французский Renault Zoe (49 шт., $9,4 тыс.).

На третьем месте – самая доступная в линейке бренда Tesla Model 3 (28 шт., $50 тыс.), а четвертую строчку занял Nissan Leaf (28 шт., $18,9 тыс.). Примечательно, что обе модели более чем вдвое дороже аналогичных "американок".

Также популярными были электрические Smart: 26 автомобилей, импортированных из Германии (средняя таможенная стоимость $13,6 тыс.), позволили занять пятое место рейтинга.



Самые популярные б/у электромобили из Германии, январь-июнь 2022

Топ подержанных электромобилей из Норвегии

Бестселлер украинского рынка электромобилей Nissan Leaf оказался лидером рейтинга самых популярных электрических автомобилей из Норвегии. Украинцы приобрели 162 таких модели, а их стоимость в этой стране оказалась самой низкой: $7,1 тысяч.

Вторую позицию занял немецкий Volkswagen Golf (63 шт., $11,3 тыс.), третью – французский Renault ZOE (40 шт., $7,9 тыс.).

Интересна модель, которая разместилась на четвертой строчке – электрический минивэн Nissan e-NV200 (21 шт., $10,7 тыс.).

Самым дешевым электромобилем не только из Норвегии, но и в общем топе оказался подержанный мини-автомобиль Citroen C-Zero. Его средняя стоимость зафиксирована на уровне $5,4 тысячи, а 13 привезенных моделей позволили занять пятое место в рейтинге.



Самые популярные б/у электромобили из Норвегии, январь-июнь 2022

Также интересно доля продаж традиционных авто в Норвегии составляет всего 5%.

Топ подержанных электромобилей из Польши

Рейтинг подержанных электромобилей из Польши – это нечто среднее между топами Германии и Норвегии. В нем можно увидеть уже знакомые модели: Nissan Leaf (63 шт., $10,8 тыс.) на первом месте; Renault ZOE (48 шт., $9,7 тыс.) на втором; Volkswagen E-Golf (30 шт., $18,1 тыс.) на третьем и Citroen C-Zero (13 шт., $6,9 тыс.) – на пятом.

Из списка следует выделить популярный электрический "пирожок" Renault Kangoo ZE, занявший четвертое место в рейтинге. Таких из Польши привезли 17 шт., а стоили они в среднем $9,1 тысяч.