Пікап SAIC Maxus T90EV надійшов у продаж у Великобританії.

Китайський виробник SAIC почав продавати у Великобританії електричний пікап Maxus T90EV. Його вартість на цьому ринку починається від 49 950 фунтів стерлінгів (майже 60 тисяч євро). Це перший пікап з нульовим рівнем викидів у Сполученому Королівстві.

Якщо дизайн здається вам знайомим, то цее тому, що електричний Maxus T90EV базується на базі бензинового Maxus T90 (в Британії він продається під назвою MG Extender).

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Пікап завдовжки 5365 міліметрів може перевозити 1000 кілограмів в кузові. Китайці обіцяють, що T90EV має запас ходу у 354 кілометри у комбінованому випробувальному циклі WLTP завдяки літій-іонниому акумулятору ємністю 88,5 кВт/год. Машина надійде до британських дилерів у першому кварталі 2023 року.

Хоча на британському веб-сайті китайського автовиробника не було опубліковано жодного зображення інтер’єру, SAIC говорить про наявність 10,25-дюймового сенсорного екрану інформаційно-розважальної системи. Розетки на 12 і 220 вольт є стандартними, як і ручний кондиціонер, передні сидіння з електрорегулюванням у шести напрямках, штучна шкіра та поліуретанове кермо. Це досить дивне поєднання матеріалів і функцій, але, з іншого боку, SAIC довелося здешевити багато речей, щоб зберегти початкову ціну першого електричного пікапа у Великобританії на рівні нижче 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Галогенні фари доповнені світлодіодними денними ходовими вогнями та світлодіодними задніми ліхтарями. Maxus T90EV також має бічні шторки безпеки для передніх і задніх пасажирів, задні датчики паркування, камеру заднього виду, склоочисники з датчиком дощу, листові ресори для задньої осі.

Буксирна потужність із гальмами вказана як 1500 кілограмів, а зарядка постійного струму від 20 до 80 відсотків займає приблизно 45 хвилин. З точки зору додаткових можливостей, Maxus T90EV можна прикрасити верхнім багажником, фаркопом, комплектом лебідок для переднього бампера та спортивною дугою з нержавіючої сталі.