Пикап SAIC Maxus T90EV поступил в продажу в Великобритании.

Китайский производитель SAIC стал продавать в Великобритании электрический пикап Maxus T90EV. Его стоимость на этом рынке начинается от 49 950 фунтов стерлингов (около 60 тысяч евро). Это первый пикап в Соединенном Королевстве с нулевым уровнем выбросов.

Если дизайн кажется вам знакомым, это потому, что электрический Maxus T90EV базируется на базе бензинового Maxus T90 (в Британии он продается под названием MG Extender).

Также интересно, какие пикапы для ВСУ покупают в Украине.

Пикап протяженностью 5365 миллиметров может перевозить 1000 килограммов в кузове. Китайцы обещают, что T90EV имеет запас хода в 354 километра в комбинированном испытательном цикле WLTP благодаря литий-ионному аккумулятору емкостью 88,5 кВт/ч. Машина поступит британским дилерам в первом квартале 2023 года.

Хотя на британском сайте китайского автопроизводителя не было опубликовано ни одного изображения интерьера, SAIC говорит о наличии 10,25-дюймового сенсорного экрана информационно-развлекательной системы. Розетки на 12 и 220 вольт являются стандартными, как и ручной кондиционер, передние сиденья с электрорегулировкой в ​​шести направлениях, искусственная кожа и полиуретановый руль. Это довольно странное сочетание материалов и функций, но, с другой стороны, SAIC пришлось удешевить многое, чтобы сохранить первоначальную цену первого электрического пикапа в Великобритании на уровне ниже 50 тысяч фунтов стерлингов.

Галогеновые фары дополнены светодиодными дневными ходовыми огнями и задними светодиодными фонарями. Maxus T90EV также имеет боковые шторки безопасности передних и задних пассажиров, задние датчики парковки, камеру заднего вида, стеклоочистители с датчиком дождя, листовые рессоры для задней оси.

Буксирная мощность с тормозами указана как 1500 кг, а зарядка постоянного тока от 20 до 80 процентов занимает примерно 45 минут. С точки зрения дополнительных возможностей Maxus T90EV можно украсить верхним багажником, фаркопом, комплектом лебедок для переднего бампера и спортивной дугой из нержавеющей стали.